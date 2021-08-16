شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأسمنت العربية" ترتفع 341% بالربع الثاني 2021 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 340.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 33.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 37.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام والشركة التابعة في الأردن على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وزيادة المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير.

وارتفعت الإيرادات إلى 233 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 139.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 125 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 45.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.