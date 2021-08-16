شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم سعر عقود خام برنت مستوى 69.65 ويستقر دونه الآن، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 67.70، بينما يحتاج السعر للحصول على إغلاق أربع ساعات مبدئياً دون 69.65 لتعزيز السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط