شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية إضافية ليكسر مستوى 67.45 ويحاول الثبات دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 65.20، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 67.45 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه قد يقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف زيارة مناطق 69.25 قبل العودة للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط