شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1775.00 منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق أرضية الدعم المحورية 1770.00، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1797.00، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1825.15 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد