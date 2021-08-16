شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.3875، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.3760 وتمتد إلى 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط