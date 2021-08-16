شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط ليختبر أرضية الدعم المحورية 1.1780، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار زيارة مستوى 1.1840 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1780 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد