شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الدواجن اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا اليوم الاثنين 16-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية من المزارع الرسمية.

واستقرت أسعار الدواجن المزارع البيضاء عند 23-24 جنيها للكيلو، وسعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وأسعار الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض المزارع الأبيض بين41-43 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 45 جنيها في المزرعة 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

وشهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلي بكافة أنواعها بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة، بينما شهدت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10إلي 20% وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 إلي 15%.