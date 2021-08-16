شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 16-8-2021 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 16-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر وذلك خلال التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.41 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.33 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.41 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.33 للشراء، 18.56 جنيه للبيع وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.62 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.55 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 49.30 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.