شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 16-8-2021، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مسجلا 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.