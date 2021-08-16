شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للبناء والتسويق" توقع اتفاقاً لتأسيس صندوق عقاري برأس مال 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت كل من الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وشركة نمو كابيتال، اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري خاص برأس مال 100 مليون ريال يحمل اسم صندوق "نمو الأحساء للتطوير العقاري".

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن حصتها تشكل 50% من رأس مال الصندوق، وسيتم تحديد مصدر تأمين تلك الحصة في وقت لاحق، مبينا أن الصندوق يهدف إلى تطوير أرض على مساحة 250 ألف متر مربع بالأحساء، وتحويلها إلى فلل سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 440 مليون ريال.

وستتولى شركة "نمو كابيتال" إدارة الصندوق استناداً إلى متطلبات هيئة السوق المالية، وستكون مسؤولة عن الترتيب المالي لتوفير 50% من رأس مال الصندوق.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوطنية للبناء والتسويق، عن بيع آلات ومعدات وسقالات مستعملة بقيمة 68.32 مليون ريال، إلى شركة مصنع العربات والأشغال الحديدية.

ولفتت إلى أن أسباب الصفقة تأتي في إطار تحديث أصول الشركة وتطوير أوجه الاستثمار، من خلال تمويل شراء أصول ودعم راس المال العامل.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي مباشر للصفقة ومن المقدر أن يؤدي إعادة استثمار العائدات في تحسن ربحية الشركة على المدى البعيد.

وأوردت الشركة، أن شركة اجيج لصناعة الصلب (شركة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية) وقعت عقداً مع شركة حديد الراجحي بقيمة 180 مليون ريال.

ويتضمن العقد بيع كتل حديد من تصنيع شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته لشركة حديد الراجحي، على أن يتم تنفيذ العقد خلال ستة أشهر.

وذكر البيان أن العقد سيكون له أثر مالي إيجابي على مبيعات وأرباح الشركة خلال النصف الثاني من العام 2021.

ومؤخرا، أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 45 مليون ريال.