شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين .. كيف يفتح السوق تداولاته هذا الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، بعد الأجازة الأسبوعية في البورصات العالمية يومي السبت والأحد، وتوقف التداول على الذهب ومن ثم استقرار الأسعار، وينتظر السوق اليوم عددا من الأحداث الهامة التي تؤثر على حركة الذهب.

ويترقب السوق اليوم الإثنين 16 أغسطس، إعلان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين والتقرير الشهري من البنك المركزي الألماني والمؤشر الرائد من كونفرنس بورد في المملكة المتحدة.

وشهد الذهب تقلبات عدة بعد أن جاءت أرقام التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي كما هو متوقع تقريبًا، مما دفع الآمال بأن الارتفاع في قراءات الأشهر السابقة قد وصل على الأرجح إلى الذروة، وبالتالي، فإن وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي للتضخم المؤقت ربما تكون صحيحة، مما يجعل أي إجراءات غير متوقعة للتشديد النقدي أقل احتمالية في المستقبل القريب.

واستقرت أسعار الذهب بالقرب من مستويات الـ1756 دولار بعد عمليات بيع مكثفة منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن تحقق ارتفاعاً ملموساً وتغلق عند 1779 دولار.

وتمكن المعدن الثمين من الارتداد وسط مخاوف المستثمرين من انتشار متحور دلتا في القارة الآسيوية، مع احتمالية وجود قيود للإغلاق يلوح في الأفق في ظل ما كان يبدو أنه أكبر تعافي إقليمي واعد في العالم.

سعر الذهب في مصر الآن تسجل 782 جنيها لعيار 21 ، ويسجل عيار 18 سعر670 جنيها وعيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 6256 جنيها.