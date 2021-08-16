شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من تموز/يوليو، ليعكس الأدنى له منذ الرابع منآب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ 25 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 109.43 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.60، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 109.33، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.75.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل انكماش 1.0% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.1%، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.9%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 6.5% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو والتوقعات بارتفاع 6.2% ومقابل تراجع 6.5% في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.9 مقابل 43.0 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن صافي مبيعات سندات الخزانة طويلة الآجل لشهر حزيران/يونيو.