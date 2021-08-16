شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 16-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستغلال الضغوط السلبية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تشكيله بذلك لاندفاع سلبي مقتربا من الدعم المستقر عند 128.80 والذي طالما شكّل الهدف السلبي الأول للميل الهابط.

نود التنويه إلى أن نجاح السعر بكسر الدعم المستهدف سابقا, فإن ذلك سيؤكد استعداده لاستهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 128.15 وصولا نحو 126.65 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.55 و 128.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط