شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الايجابية-تحليل - 16-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج للضغوط السلبية الناتجة عن ثبات الحاجز المتمثل بمستوى 153.00 بالإضافة إلى وصول مؤشر ستوكاستيك لمستوى تشبع البيع ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد متكبدا بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 151.40.

ما لم يتم اختراق مستوى 151.80 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التذبذب السلبي خلال الفترة الحالية لنتوقع تكبد السعر لخسائر إضافية قد تمتد نحو 150.65 و 149.55 على التوالي, أما النجاح بالثبات فوق مستوى 151.80 سيدعم المحاولات الصاعدة من جديد لننتظر اندفاع التداولات بذلك نحو 153.00 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت