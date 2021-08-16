شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إغلاق سلبي جديد– تحليل - 16-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 1035.00 ليدعم بذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله للأهداف السلبية والتي قد تبدأ حاليا من 980.00 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 945.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط