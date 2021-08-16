شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالسيناريو الصاعد– تحليل- 16-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس مؤخرا الهدف الأول المستقر عند 4.4170 وليستقر دونه محاولا تجميع المزيد من العزم الإيجابي لتأكيد السيناريو الصاعد والمتوقع سابقا. نذكر بأن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الممتد نحو 4.2630, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجاوزه قريبا للحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو أهداف جديدة قد تمتد نحو 4.5100 و 4.6400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3000 و 4.5100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط