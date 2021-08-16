شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول عند 67.45 ويجري محاولات لكسره، ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض الذي يستهدف مستوى 65.20 كمحطة تالية، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 67.45 سيدفع السعر لاختبار مناطق 69.25 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط