هل يقترب إيلون ماسك من حلمه بالسفر إلى الفضاء؟

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القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس شركة سبيس إكس إيلون ماسك، إن أول مجموعة مدارية من صاروخ ستارشيب يجب أن تكون جاهزة للطيران فى الأسابيع المقبلة، مما يجعل الملياردير غير التقليدى يقترب خطوة من حلمه بالسفر فى المدار ثم السفر بين الكواكب حسبما نقلت رويترز.

ونجحت شركة "سبيس إكس" فى هبوط نموذجها الأولى SN15، وهى مركبة إطلاق ثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام والتى يمكن أن تنقل رواد الفضاء وحمولات البضائع الكبيرة فى نهاية المطاف إلى القمر والمريخ.

وجاء الهبوط بعد أربع محاولات هبوط نموذجية انتهت بانفجارات

وكتب ماسك على تويتر: "يجب أن تكون المجموعة المدارية الأولى من المركبة الفضائية جاهزة للطيران فى غضون أسابيع قليلة، بانتظار الموافقة التنظيمية فقط".

ويبلغ ارتفاع صاروخ Starship الكامل ، وهو مركبة الإطلاق من الجيل التالى من SpaceX ، 394 قدمًا (120 مترًا) عندما يقترن بمعزز المرحلة الأولى الثقيل للغاية.

ويأتى ذلك فى صميم طموحات الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لجعل السفر إلى الفضاء البشرى أكثر روتينًا وبأسعار معقولة.

من المقرر أن تبدأ رحلة المركبة الفضائية المدارية فى نهاية العام، وقال ماسك إنه يعتزم نقل رجل الأعمال الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا حول القمر فى المركبة الفضائية فى عام 2023.