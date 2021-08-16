شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 16-8-2021، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،والكبدة الضأن130-160 جنيه، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و استقرت، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وشهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار اللحوم و منتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلي بكافة أنواعها بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء و بيض المائدة، بينما شهدت اسعار بعض أنواع الخضر و الفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة و الخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج و المعروض بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 إلى 15% .

وشمل التقرير الشهري الذي تلقاه المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية، والذي يصدر، بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية .