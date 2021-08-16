شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9200 واقترب من مستوى 0.9135، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال تخطي أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن كسر الدعم 0.9135 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض الذي يصل هدفه التالي إلى 0.9060، بينما يمثل اختراق المقاومة 0.9200 مفتاح استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 0.9265 ثم 0.9345 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي