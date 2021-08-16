شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية جديدة بعد اختبار مستوى 0.7375 مجدداً في الجلسات الماضية، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.7300 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7225.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط