شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت عند الهدف الأول – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 69.65 ويستقر عنده، ونرجّح استمرار التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 67.70 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 71.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط