شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة ليختبر مستوى 23.75، ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات تشبّع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدا أهدافه بزيارة مستوى 22.90.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات دون مستوى 23.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط