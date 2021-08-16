شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً واضحاً لمستوى 1770.00 ويبني قاعدة دعم فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 1797.00 كهدف رئيسي تالي.

التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 1770.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1750.00 ثم 1735.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد