شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بإيجابية – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بميل صاعد ليحاول الابتعاد عن مستوى 1.3500، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 1.2615 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد