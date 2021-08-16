شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 109.65 ويصل إلى مستوى 109.22 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر المستوى الأخير سيضع السعر ضمن المسار الهابط من جديد ويقود لتحقيق مزيد من الأهداف السلبية.

نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 109.22 ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسره سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 107.70 على المدى القريب، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 111.00 ثم 111.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي