شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار من جديد – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً في الجلسات الماضية ليعيد اختبار مستوى 1.3875 من جديد، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1.3760 وتمتد إلى 1.3680 بعد كسر المستوى السابق.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.3875 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط