شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 1.1780، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث تبدأ الأهداف الإيجابية باختبار 1.1840، والذي يمثل اختراقه مفتاح التوجه نحو 1.1880 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1780 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد