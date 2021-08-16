شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.578 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.60 ريال، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1.52 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.62 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.54 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط