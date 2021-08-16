شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 60 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق امس الاحد عند مستوى 56.80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 52 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 57.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط