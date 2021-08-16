شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 728 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 690 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 760 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 704.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 742.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط