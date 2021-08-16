شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 107 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 97 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 111 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 101 فلس وبين مستوى المقاومة هو 109 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط