شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 1.09 ريال، في ظل تدني كميات التداول، كما سجل السهم ارتفاعا بلغ 1.126 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد ترسل السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.05 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.15 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط