شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 733 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 722 فلس كمستوى اول ثم 705 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 745 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 729.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 736.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط