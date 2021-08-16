شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 14.30 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 14.80 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 13.50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.20 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 14.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط