شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 137 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 127 فلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 133 فلس وبين مستوى المقاومة هو 138 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط