شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يقلص خسائره الخميس -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 22.60 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 23 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 22 وبين مستوى المقاومة هو 23 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط