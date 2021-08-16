شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 659 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يشير الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 620 فلس كمستوى اول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 710 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 645.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 673.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط