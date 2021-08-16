شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية ويتغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل انكماش 1.0% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.1%، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.9%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تؤكد على ارتفاع 6.2% متوافقة مع القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل تراجع 6.5% في أيار/مايو الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 8.5% مقابل 12.1% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 10.9%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلي 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 5.0%.

كما تابعنا أيضا من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكثر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.4% مقابل 8.3% في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.9%،

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:47 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 205.34 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,333,094 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 4,428 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.73% ليخسر 33.89 نقطة ويصل إلى المستوى 1,922.50، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.92% ليخسر هو الأخر 536.03 نقطة ويصل إلى المستوى 27,441.12.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليربح 14.47 نقطة ويصل إلى المستوى 4,960.45، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 12.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,528.52.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.53% ليخسر 140.80 نقطة ويصل إلى المستوى 26,250.82، بينما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.19% ليربح 23.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,787.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.44% ليخسر 33.92 نقطة ويصل إلى المستوى 7,595.00.