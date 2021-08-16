شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 7219 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمكن المؤشر من الارتفاع لاعادة اختبار مستوى المقاومة 7300 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7120 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,201 بينما مستوى المقاومة هو 7,232 نقطة