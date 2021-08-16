شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10933 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 11000 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني ارباح قد تهبط به مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,915 بينما مستوى المقاومة هو 10,947 نقطة