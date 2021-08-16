شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستأنف مكاسبه – تحليل صباحي – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 27.93 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما أدى إلى كبح جماح مكاسب المؤشر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي.

لهذا تشير توقعتانا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.