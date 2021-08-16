الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الاثنين 16-8-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من سوق العبور للجملة بحسب ما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

سجلت أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو،استقرت أسعار البلطي مزارع 1 لتتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-20 جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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