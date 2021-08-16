شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 16 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 0.7351 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7368، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7350، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7373، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7369.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.9 مقابل 43.0 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة عن صافي مبيعات سندات الخزانة طويلة الآجل لشهر حزيران/يونيو.