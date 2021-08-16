شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل انكماش 1.0% والتي عدلت من انكماش 1.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست اتساع الانكماش إلى 0.7% مقابل 0.1% والتي عدلت من انكماش 0.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.9%.