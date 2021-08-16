شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط الخام وسوائل الغاز 814 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2021 بنحو 814 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.9 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 95.1 مليون برميل يوميا فقد ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.4 % ليصل إلى نحو 63.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.9% لتصل إلى نحو 31.2 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأشارت النشرة الشهرية الصادرة خلال شهر أغسطس الجاري ، أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعت خلال شهر يونيو 2021 بنحو 542 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 1.5 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلى حوالي 37 مليون برميل يوميا و ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة أوبك + بنسبة 0.1 % لتصل إلى نحو 15.1 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 2.5 % نحو 21.9 مليون برميل يوميا .