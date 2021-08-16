شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": حجم اشتراكات المحمول تتجاوز 100 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020.

فيما وصل عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول الى 54.45 مليون مستخدم بنهاية ابريل 2021 مقارنة بنحو 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021 و 41.06 مليون اشتراك في أبريل 2020، كذلك وصل عدد مستخدمى USB Modem إلى نحو 4.24 مليون بنهاية أبريل 2021 مقارنة بنحو 3.30 فى مارس 2021 و 2.37 فى أبريل 2020.

و نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.

وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.