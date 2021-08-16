شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن» تطلق «تحدي مدن تك أونلاين» لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، برنامجها التثقيفي «تحدي مدن تك أونلاين» ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطلاب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه، وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، إن برنامج «تحدي مدن تك أونلاين» يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى «مدن تك» في إطار برامج «مدن» للمسؤولية الاجتماعية بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة.

وأضاف أن مشروع «مدن تك» يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضيا تستهدف رفع وعي الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية، كون هذه التقنيات إحدى المتغيرات الجذرية المؤثرة في مستقبل الوظائف، والمكونات الرئيسة لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتابع: «التزاما بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، تم إطلاق منصة «مدن تك أونلاين» بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العمرية بين 9 و14 عاما».

وأشار إلى أن المستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات افتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركا أسبوعيا بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 فائزين كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد أن منصة «مدن تك» أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي وإقامة المشاريع من المنزل، فضلا عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) لاستعراض المحتوى المصمم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأضاف أنه يوجد لقاءات لمجموعة مميزة من الأطفال لنقل تجاربهم وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل (الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي).

وبين أن مشروع «مدن تك» بشكل عام يعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المبتكرة على مستوى المملكة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030، كونه يستهدف الارتقاء بوعي أبنائنا وبناتنا الطلاب في هذه السن المبكرة، وتعريفهم بمفاهيم الصناعة الحديثة، والمقومات الاقتصادية، ومعاني التنمية المستدامة.