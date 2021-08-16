شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«الأغذية» يقودان التضخم للارتفاع 0.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» لشهر يوليو 2021 بنسبة 0.4 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، فيما يُعد أقل على أساس شهري مقارنة بيونيو 2021 الذي سجل 6.2 %، فيما يتلاشى في يوليو الماضي تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2020، ولا يؤثر على التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد الآن، بينما يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 7.8 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %.

وأظهر تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2021 الصادر عن هيئة الاحصاء أن قسم النقل سجل ارتفاعًا بنسبة 7.8 % متأثرًا بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 28.7 %، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود وزيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 59 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر، بينما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.2 % متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3 %.

وقال التقرير: إن قسم التبغ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.2 % متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 1.9 %، بينما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2 %.

وأضاف التقرير إن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 % متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 4.7 %، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.2 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 8.5 %، في حين سجل قسم التعليم انخفاضًا بنسبة 7.8 5 % متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 13.4 %، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 7.2 %، وكذلك سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضًا بنسبة 3.6 % متأثرًا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 4.5 %.

ووفقًا للتقرير سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو 2021 استقرارًا نسبيًا على أساس شهري، مقارنة بيونيو، إذ ارتفع بنسبة 0.2 %، فيما تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم التعليم بنسبة 1.4 %، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 %.

وأشار التقرير إلى أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.5 %، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.6 %، وارتفع كل من قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1 %، وقسم المطاعم والقنادق بنسبة 0.3 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 %.

ولفت التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %، في حين لم تسجل أسعار خدمات النقل والصحة وتأثيث وتجهزيات المنزل أي تغير نسبي يُذكر في شهر يوليو 2021.

وكشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يوليو 2021، بنسبة 11.9 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو أقل من المعدل في شهر يونيو الماضي، إذ كان 19.8 %، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 20.5 %، وذلك نظرا لثقلها في المؤشر.

وقالت الهيئة في تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر يوليو 2021: إن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 20.5 % خلال الاثني عشر شهرا الماضية حتى شهر يوليو 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 89.9 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 25.4 %، وذلك لثقلها في المؤشر. وأضاف التقرير: إن أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.8 % متأثرا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الأساسية بنسبة 7.4 % .