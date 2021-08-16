شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجات التمويلية لـ «بنك التصدير والاستيراد» على طاولة اتحاد الغرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، دور البنك والخدمات التي يقدمها للمصدرين السعوديين، وتدشين «جولة تمويل المصدرين»، وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهما رئيسا في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50 % من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.

يأتي ذلك في لقاء مفتوح يستضيفه الاتحاد بمقره في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، مع أصحاب الأعمال، وذلك للتعريف بالبنك ومنتجاته التمويلية والائتمانية، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب، ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي أسس في 1441هـ الموافق 2020م، بهدف تعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات التمويل والضمانات، وتأمين الائتمان بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة في المنتجات السعودية، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.